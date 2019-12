Schauspieler Francis Fulton-Smith startet Karriere als Maler

Hamburg. Schauspieler Francis Fulton-Smith (53, "Familie Dr. Kleist") ist unter die Maler gegangen. Am Freitag eröffnete der Schauspieler in der Hamburger Europa-Passage eine Ausstellung mit seinen Werken, die er bisher noch niemanden gezeigt habe. In nächtelangen Mal-Sessions entstehen seine "Kunst-Babys", wie er seine Werke liebevoll nennt, teilte seine Galerie am Freitag mit. Porträts und Landschaften seien die Spezialität von Fulton-Smith. "Seine Bilder überzeugen mit Feinheit, Detailverliebtheit und Präzision", sagte Galerist Niklas Walentowski. Ob Acryl, Aquarell, Kohle, Collagen – der TV-Star gebe seinem Enthusiasmus freien Lauf.