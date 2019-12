Theater sagt Stück von Autor Haye van der Heyden ab

Hamburg. Das Hamburger Ernst Deutsch Theater wird die Deutschsprachige Erstaufführung von "Irrwege" nicht herausbringen. Das Theater distanziere sich von politischen Aussagen des niederländischen Autors des Stücks, Haye van der Heyden, teilte das Theater am Freitag in Hamburg mit. Dieser vertrete im aktuellen politischen Diskurs in Holland Positionen, die mit dem Leitbild und Selbstverständnis des Theaters nicht zu vereinbaren seien.

"Wir wollen diesem Autor kein Forum bieten", sagte Intendantin Isabella Vértes-Schütter der dpa. Haye van der Heyden unterstütze die rechtspopulistische Partei PVV von Geert Wilders. Außerdem hatte er in einem Radiointerview gefordert, auch Holocaust-Leugnern und Pädophilen ein Forum zu geben.

Das Ernst Deutsch Theater werde stattdessen am 16. Januar das Stück "Dinge, die ich sicher weiß" von Andrew Bovell zur Aufführung bringen. Regie führt Adelheid Müther, die auch "Irrwege", ein Beziehungsstück über ein altes Ehepaar, inszenieren sollte. Es spielen Joachim Bliese, Maria Hartmann, Rune Jürgensen, Ruth-Marie Kröger, Maximilian von Mühlen und Nina Petri.