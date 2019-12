CDU-Landtagsfraktionschef Koch besucht Kieler Synagoge

Kiel. Bei einem Besuch der Jüdischen Gemeinde Kiel hat CDU-Landtagsfraktionschef Tobias Koch Solidarität und Unterstützung im Kampf gegen Antisemitismus zugesagt. "Angesichts unserer Geschichte ist es unfassbar, dass wir uns heute wieder Gedanken über den Schutz jüdischer Einrichtungen im Land machen müssen", sagte Koch am Freitag. "Ich freue mich sehr, dass mit der neuen Synagoge in der Waitzstraße wieder ein sichtbarer Raum für lebendiges jüdisches Leben in Schleswig-Holstein entstanden ist." Es sei notwendig, antisemitischer Hetze konsequent zu begegnen und der Jüdischen Gemeinde unsere Unterstützung zuzusichern.

Die Besorgnis über den Anschlag von Halle und weitere antisemitische Vorfälle in Deutschland sei in Israel genauso spürbar wie in den jüdischen Gemeinden in Deutschland, sagte Koch, der mit dem israelischen Freundeskreis in der Union Israel besuchte hatte. Es sei die richtige Antwort, dass der Landtag zusätzlich 320 000 Euro für den Schutz jüdischer Einrichtungen im Norden bereitstellen wolle.

In dieser Legislaturperiode seien bereits mehrere Maßnahmen zur Stärkung des jüdischen Lebens auf den Weg gebracht worden, betonte Koch. Dazu gehöre der Abschluss eines neuen Staatsvertrags mit den jüdischen Landesverbänden ebenso wie die Bereitstellung zusätzlicher Investitionsmittel. Auch solle zukünftig ein "Beauftragter für das jüdische Leben und gegen Antisemitismus" eingesetzt werden.