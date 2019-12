Vor einem Transparent mit der Aufschrift "Frackt Euch selber" stehen Demonstranten vor dem Landeshaus in Kiel.

Eine Volksinitiative will Fracking per Landesrecht generell verbieten lassen. Diesen Teil der Initiative hat der Landtag für unzulässig erklärt. Nun urteilt das Landesverfassungsgericht in dem Fall. Die Entscheidung geht über das reine Frackingverbot hinaus.