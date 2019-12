Weinberg: CDU würde von GroKo-Aus profitieren

Hamburg. Die CDU in Hamburg würde nach Ansicht ihres Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl, Marcus Weinberg, von einem Aus für die große Koalition in Berlin profitieren. "Wenn es denn dazu käme, dass die Koalition beendet wird in Berlin, dann hätte ich die These, dass es sogar für uns in Hamburg gut ist, weil wir dann auch mit einer gewissen Befreiung wieder bürgerlich traditionelle CDU-Politik machen können", sagte er am Donnerstag bei der Vorstellung seiner Wahlkampfstrategie zur Wahl am 23. Februar.

Dass sich die GroKo-Kritiker Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans im Rennen um den SPD-Bundesvorsitz gegen Ex-Bürgermeister Olaf Scholz und Klara Geywitz durchgesetzt haben, "ist für uns ein Vorteil", sagte Weinberg. Den Umgang mit diesem Ergebnis müsse jetzt die Hamburger SPD für sich klären, die sich nach seiner Ansicht unter Bürgermeister Peter Tschentscher inzwischen "als Enklave des Restbürgertums der SPD" versteht.

Den von der designierten SPD-Spitze angestrebten Nachbesserungen im Koalitionsvertrag der großen Koalition erteilte der Altonaer Bundestagsabgeordnete eine Absage: "Es wird mit uns keine Neuverhandlung oder Neuausrichtung des Koalitionsvertrags geben." Wenn er sich in der Unionsfraktion umschaue, "dann ist der Spielraum minimal". Zwar liege es nicht im Interesse der Union, die Koalition zu beenden. "Aber am Ende ist es so, dass es einen Punkt gibt, einen Schmerzpunkt, einen Grenzpunkt gibt, wo man auch ganz deutlich sagen muss, dass es reicht."