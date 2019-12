Mobilfunkanbieter wollen Funklöcher im Norden stopfen

Kiel. Mobilfunkanbieter wollen im Norden Funklöcher stopfen. Aktuell gebe es im Bereich der reinen Telefonie in Schleswig-Holstein noch 190 Funklöcher. Bei der Datenversorgung durch das LTE-Netz habe in 341 Fällen zumindest einer der Anbieter Telekom, Vodafone und Telefonica (O2) kein Netz, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) am Donnerstag nach einem Treffen mit den Mobilfunkkonzernen. Diese hätten zugesichert, bis Ende kommenden Jahres 174 neue Masten aufzustellen und knapp 750 bestehende Anlagen technisch aufzurüsten. "Dadurch dürfte sich die Zahl der Funklöcher bis Ende nächsten Jahres bei der Sprachtelefonie um mindestens 27 auf 163 und bei der Datenversorgung um mindestens 60 auf 281 vermindern."