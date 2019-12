Weihnachtsmänner treffen sich in Hamburg zum X-Mass-Run

Hamburg. Hunderte als Weihnachtsmänner verkleidete Hobbyläufer rennen am zweiten Advent durch Hamburg. Für die neunte Auflage des X-Mass-Run erwarten die Organisatoren am Sonntag bis zu 3500 Teilnehmer. Der fünf Kilometer lange Rundkurs führt in diesem Jahr gleich zweimal durch das Millerntor-Stadion, Heimspielstätte des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli, sowie rund um das Heiligengeistfeld und durch Planten un Blomen. Der Start erfolgt um 10.30 Uhr am Millerntor-Stadion.