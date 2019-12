Holstein Kiel bricht 66 Jahre alten Zuschauer-Jahresrekord

Kiel. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel wird am Samstag einen Zuschauer-Jahresrekord aufstellen. Beim Heimspiel gegen den VfL Osnabrück wird die alte Bestmarke aus dem Jahr 1953 durchbrochen. Wie der Club mitteilte, waren in diesem Jahr bislang 181 679 Zuschauer im Holstein-Stadion. Vor 66 Jahren waren es während der gesamten zwölf Monate 185 000 Besucher.

In der aktuellen Saison war die Heimspielstätte des Tabellen-Sechsten in den Partien gegen Hannover 96 und den Hamburger SV mit jeweils 15 034 Zuschauern ausverkauft, der Schnitt liegt bei 12 000 Besuchern. Auch das ist Clubrekord. "In Kiel regelmäßig vor voller Hütte zu spielen, ist klasse", sagte Trainer Ole Werner.