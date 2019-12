Hoher Schaden nach Brand in Mehrzweckhalle

Groß Rheide. Ein Feuer in Groß Rheide (Kreis Schleswig-Flensburg) hat in einer Mehrzweckhalle einen hohen Schaden verursacht. Aus noch ungeklärten Gründen fing die Halle, die auch als Lagerhalle dient, in der Nacht zum Donnerstag Feuer, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Ermittler gehen von einem hohen Schaden aus, weil in der Halle unter anderem Elektrogeräte, Autos und eine Photovoltaikanlage untergebracht sind. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten noch an.