Vortsellung des Gutachten zur Sanierung der Wiking-Halbinsel

Schleswig. Die Wiking-Halbinsel in der Schlei in Schleswig ist mit Altlasten verseucht und soll saniert werden. Heute stellen der Kreis Schleswig-Flensburg und die Stadt Schleswig gemeinsam ein vom Kreis beauftragtes Rechtsgutachten zur Sanierung vor. Von dem Grundstück eines ehemaligen Gaswerks und einer Teer- und Dachpappenfabrik am Wikingeck gelangen giftige Stoffe durch den kontaminierten Boden in die Schlei. Es stehen zwei unterschiedlich teure Sanierungsvarianten im Raum: Ein umfänglicher Bodenaustausch, der rund 14 Millionen Euro kosten soll, sowie die Errichtung einer Schutzwand mit etwa 4 Millionen Euro Kosten, zuzüglich dauerhafter Folgekosten.