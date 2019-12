Mehrweg-Systeme sollen bei Sportevents Standard werden

Hamburg. In Hamburg soll bei Sportveranstaltungen weniger Müll anfallen. Geplant ist, dass Mehrweg-Systeme beim Getränke- und Speisenverkauf in der Hansestadt Standard werden. Die Bürgerschaft stimmte am Mittwochabend für einen entsprechenden Antrag der rot-grünen Regierungsfraktionen an den Senat. Bei großen Sportevents im öffentlichen Raum, in den Hamburger Stadien und Arenen oder im Spielbetrieb unterer Ligen sowie kleinerer Vereine sollen die Mehrwegsysteme etabliert werden.

"Wir wollen Sport mit Nachhaltigkeit verbinden", sagte Christiane Blömeke, sportpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Es sei ein wichtiges Anliegen, dass Plastik- und Einweggeschirr auch bei Sportveranstaltungen konsequent durch Mehrwegsysteme ersetzt wird. "Wir wollen die Vorbildfunktion des Sports nutzen."