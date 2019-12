Überfall auf Seniorin in Hamburg-Volksdorf

Hamburg. Ein junger Mann soll in Hamburg-Volksdorf eine Seniorin auf ihrem Nachhauseweg überfallen haben. Am Dienstagabend bedrohte er die 84-Jährige auf offener Straße in der Wietreie mit einer Pistole und forderte ihr Geld, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nachdem die Frau ihm einen geringen Geldbetrag gegeben habe, sei der Räuber in Richtung Frankring geflüchtet. Die Polizei Hamburg sucht nach Zeugen.