Eckart von Hirschhausen fordert mehr Klimaschutz

Hamburg. Kabarettist Eckart von Hirschhausen hat mehr Anstrengungen beim Klimaschutz gefordert. Es sei ihm unverständlich, warum trotz klarer wissenschaftlicher Fakten immer noch zu wenig gegen den Klimawandel unternommen werde, sagte Hirschhausen am Mittwoch bei der Eröffnung der Jahrestagung der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) in Hamburg. Zumal auch die Gesundheit durch steigende Temperaturen beeinträchtigt werde. An sein Publikum gewandt fragte er: "Wer von Ihnen scheißt regelmäßig in sein Wohnzimmer?" Seine Antwort: "Niemand. Denn dort wollen wir keinen Scheiß." Er forderte die Mediziner auf sich für den Klimaschutz zu engagieren. "Wenn ein Arzt etwas sagt, ist das für viele Patienten Gesetz."