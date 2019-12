Versuchte Vergewaltigung: Haftbefehl erlassen

Hamburg. Nach einer versuchten Vergewaltigung einer 23-Jährigen in Hamburger Stadtteil Uhlenhorst ist gegen einen 34 Jahre alten Mann Haftbefehl erlassen worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Ob der Mann für weitere Taten dieser Art verantwortlich ist, sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar. "Die Ermittlungen dauern noch an", sagte die Sprecherin.

Der Mann soll der jungen Frau nach Polizeiangaben in der Nacht zum Dienstag vom U-Bahnhof Uhlandstraße aus gefolgt sein. Als sie das bemerkte und ihn darauf ansprach, habe er sie zu Boden gerissen und zu vergewaltigen versucht. Die 23-Jährige habe sich massiv gewehrt und um Hilfe gerufen. Ähnliche Angriffe hatte es gut anderthalb Stunden zuvor im nicht weit entfernten Lohmühlenpark im Stadtteil St. Georg sowie am frühen Morgen des Totensonntags in Hamburg-Horn gegeben.