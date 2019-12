Schleswig-Holstein bei Kinderrechten "auf sehr guten Weg"

Kiel/Berlin. Das Deutsche Kinderhilfswerk sieht Schleswig-Holstein bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention auf einem sehr guten Weg. Das ergab der erste "Kinderrechte-Index" für Deutschland, den das Hilfswerk am Mittwoch in Berlin vorstellte. In der Pilotstudie "Kinderrechte-Index" werden Beispiele guter Umsetzung, aber auch die kinderrechtlichen Entwicklungsbedarfe in den einzelnen Bundesländern aufgezeigt. Damit sei der Index ein Instrument für Landesregierungen, Stärken und Schwächen ihrer Kinder- und Jugendpolitik zu überprüfen und gezielt zu verbessern, hieß es.