Kreuzfahrttourismus boomt: zweistelliges Wachstum

Hamburg. Der Kreuzfahrttourismus in Deutschland ist auf kräftigem Wachstumskurs. Das Passagieraufkommen sei in der ersten Jahreshälfte um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 1,08 Millionen Passagiere gestiegen, teilte der Verband Clia Deutschland mit. Er vertritt die deutsche Kreuzfahrtindustrie. "Der gleichmäßige Anstieg der Passagierzahlen über alle Altersgruppen hinweg zeigt deutlich, dass die Branche für jedes Alter ein passendes Angebot bereithält", teilte Deutschland-Direktor Helge Grammerstorf am Mittwoch mit. Für das Gesamtjahr rechnet der Verband mit 2,5 Millionen Passagieren nach 2,23 Millionen im Vorjahr. Gefragt waren vor allem Reisen im Mittelmeer, gefolgt von Touren um die Kanarischen Inseln und in Nordeuropa.

An den drei Hamburger Kreuzfahrtterminals werden bis Ende des Jahres 210 Kreuzfahrtschiffe festgemacht haben und rund 810 000 Passagiere an und von Bord gegangen sein, wie der Hamburger Terminalbetreiber Cruise Gate (CGH) mitgeteilt hatte. Das sind weniger als beim Vorjahresrekord mit 212 Anläufen und 900 000 Passagieren. Nach überdurchschnittlichen Wachstumsraten in den Vorjahren rechnete CGH-Geschäftsführerin Sacha Rougier nicht damit, dass sich der steile Trend fortsetzt. Reedereien hätten ihre größten Schiffe für die nächsten Jahre in die bei Kreuzfahrtgästen sehr beliebte Ostsee verlegt, erläuterte Rougier.