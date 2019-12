Notfallärzte: Schulstunden für Wiederbelebungstraining

Hamburg. Intensiv- und Notfallmediziner haben die Einführung von zwei Schulstunden Wiederbelebungstraining pro Jahr ab der siebten Klasse angemahnt. "Das ist eine Empfehlung der Kultusministerkonferenz seit 2014 und in Deutschland ist sie noch immer nicht flächendeckend umgesetzt", kritisierte Bernd Böttiger von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) am Dienstag in Hamburg. Dabei würde sich die Überlebensrate verdreifachen, begönnen Laien bei einem Notfall sofort mit der Herzdruckmassage. Tausende Menschen könnten so jedes Jahr in Deutschland gerettet werden, sagte Böttiger bei der Veranstaltung "Kids save lives" in Hamburg. Dabei nahmen vor der DIVI-Jahrestagung mehr als 150 Kinder- und Jugendliche an einem Wiederbelebungstraining in den Messehallen teil.