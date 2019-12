Hamburg. Fremde Erwachsene rangeln und kuscheln mit Kita Kindern: Ende Oktober sorgte die umstrittene Spielmethode "Original Play", die auch an Hamburger Kitas praktiziert wurde für Schlagzeilen. Nun fordert die FDP eine Negativliste für fragwürdige oder gar schädliche pädagogische Konzepte. In einem entsprechenden Bürgerschaftsantrag heißt es zudem, dass geprüft werden soll, inwieweit es möglich ist, "Kindertagesstätten vom Kita-GutscheinSystem auszuschließen, wenn diese schädliche Konzepte von der Negativliste in ihren Einrichtungen anwenden".

In der Vergangenheit habe die Kita-Aufsicht den Trägern wohl erst nach Bekanntwerden der Anwendung des Konzepts ihre ablehnende Haltung verdeutlicht, heißt es weiter in dem Antrag der FDP-Fraktion für die Bürgerschaftssitzung am Mittwoch. Hier hätte es Kita-Trägern bereits geholfen, wenn sie sich im Vorfeld über die Einschätzung der Kita-Aufsicht hätte informieren können.

FDP: Original Play schädlich un grenzüberschreitend

"Wir müssen als Gesellschaft alles tun, damit unsere Kinder sicher betreut und angstfrei aufwachsen können", sagte der familienpolitische Sprecher der Fraktion, Daniel Oetzel. "Deshalb darf es in Kitas für vorgeblich 'pädagogische', tatsächlich aber schädliche und grenzüberschreitende Konzepte keinen Platz geben." Dies sei beim "Original Play" der Fall.

Die Methode setzt auf engen Körperkontakt Erwachsener mit den Kindern. Damit werde versucht, "die Beziehungen zwischen Individuen und Gruppen zu verbessern, indem Aggression und Gewalt zwischen Menschen durch Freundlichkeit und Liebe ersetzt werden und jedes Kind sich sicher und geliebt fühlt", heißt es auf der Homepage der Internationalen Original Play-Stiftung.

Original Play an vier Hamburger Kitas

Die Sozialbehörde war zu dem Schluss gekommen, dass sich das Konzept an den Bedürfnissen Erwachsener orientiere und keinen pädagogischen Mehrwert für Kinder biete. "Durch intensiven Körperkontakt begünstigt es die Möglichkeit von grenzüberschreitendem Verhalten gegenüber Kindern und orientiert sich nicht an den Bedürfnissen des Kindes nach körperlicher Nähe und Spiel", antwortete der Senat auf eine Kleine Anfrage aus der Bürgerschaft.

Infos rund um Original Play:

Der US-Amerikaner O. Fred Donaldson hat die Methode "Original Play entwickelt

O. Fred Donaldson wird unter anderem wegen falscher Angaben zu seiner Person und seiner Ausbildung immer wieder scharf kritisiert.

Donaldson gibt an, die Methode weltweit mit Kindern, aber auch mit Wildtieren angewandt zu haben.

Auf der Original-Play-Website heißt es über Donaldson: „Seine Spielgefährt*innen sind Kinder mit besonderen Bedürfnissen, Bandenmitglieder, Flüchtlinge und Straßenkinder, Gefängnisinsass*innen, Krebspatient*innen, Delfine, Wale, Löwen, Grizzlybären, Wölfe, Paviane und Schmetterlinge.

In den Elbkinder-Kitas wird Original Play nicht angeboten. Allerdings waren dem Senat Ende Oktober in Hamburg drei kirchliche und eine Kita eines privaten Trägers bekannt, in denen es solche Angebote gegeben habe.

AfD fordert Verbot von Original Play an Kitas

"Die Sozialbehörde hat es bislang versäumt, klare Kriterien vorzulegen, anhand derer sich die Kita-Träger bereits im Vorfeld orientieren können", sagte Oetzel. "Wir fordern daher den Senat auf, eine Expertengruppe einzusetzen, die transparent Kriterien für eine Negativliste ausarbeitet, welche pädagogischen Konzepte enthält, die ohne Mehrwert oder gar schädlich für Kinder sind."

Die AfD-Fraktion fordert in einem gesonderten Antrag den Senat auf, "die Anwendung von "Original Play" in Hamburger Kindertagesstätten und sonstigen Erziehungseinrichtungen aus Gründen der Kindeswohlgefährdung sowie des präventiven Kinderschutzes unverzüglich zu untersagen und sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die Anwendung der Methode 'Original Play' deutschlandweit verboten wird."

In Hamburg war die Diskussion um Original Play Ende Oktober aufgeflammt, nachdem Missbrauchs-Vorwürfe bekannt geworden waren.