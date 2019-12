Explosion in Biogasanlage: Kranführer schwer verletzt

Lindewitt. Bei einer Explosion in einer Biogasanlage im Kreis Schleswig-Flensburg ist ein 63 Jahre alter Kranführer schwer verletzt worden. Er wurde am Montag mit Brandverletzungen in eine Spezialklinik nach Lübeck geflogen. Das Unglück ereignete sich in der Gemeinde Lindewitt (Wiehelund). Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es bei Arbeiten an einem Fermenter (Bioreaktor) zunächst zu einer Verpuffung und dann zu der Explosion samt Stichflamme und starker Rauchentwicklung. Der Kran war an den Arbeiten beteiligt gewesen. Mehrere Feuerwehren und der Löschzug Gefahrgut waren im Einsatz. Die Landesstraße 14 musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. Die Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe stand noch nicht fest.