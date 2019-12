A1 in Hamburg nach Unfall gesperrt: Zwei Schwerverletzte

Hamburg. Auf der Autobahn 1 in Hamburg ist es am Montagmorgen zu einem Unfall zwischen zwei Autos und einem LKW gekommen. Die Strecke zwischen Öjendorf und Billstedt musste in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Drei Menschen seien verletzt worden - zwei davon schwer. Die Sperrung würde noch andauern. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.