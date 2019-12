Aus Familiensilber: Neue Abendmahlkelche für den Michel

Hamburg. Die aus Silberspenden hergestellten Abendmahlkelche für den Michel sind am ersten Advent in Hamburgs Hauptkirche erstmals zur Feier des Abendmahls benutzt worden. Die 15 Kelche seien aus Familiensilber entstanden, das von mehreren Hundert Menschen gespendet wurde, sagte Hauptpastor Alexander Röder. "Dafür sind wir sehr dankbar." Mit Kupfer vom alten Dach des Michel wurde das gespendete Material zu 935er Michel-Silber legiert. Die alten Abendmahlkelche im Michel waren in die Jahre gekommen.

450 Michel-Freunde beteiligten sich den Angaben zufolge an der Aktion "Aus Familiensilber werden Michel-Kelche" der St.- Michaelis-Stiftung. Sie spendeten Essbestecke und Gedenkmedaillen, Kerzenständer und Pokale, Zigaretten-Etuis, Eheringe, Tauflöffel, Schmuckstücke und vieles mehr. 164 Kilogramm hochwertiges Silber und fast 700 Kilogramm Auflagebesteck kamen zusammen. Aus dem Silber wurde das Metall für die Kelche gewonnen. Mit einen Teil der Silber-Spenden wurden die Herstellungskosten finanziert.