Fünf Verletzte bei Unfall

Hamburg. Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Kleintransporter sind am Samstag in Hamburg-Rotherbaum fünf Menschen leicht verletzt worden. Das Auto war aus zunächst unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und an einer Kreuzung gegen den Transporter gestoßen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin schleuderte das Auto in die neben der Straße liegende Böschung zu angrenzenden Bahngleisen. Da der Unfallwagen durch die Bäume auf die Bahnstrecke zu rutschen drohte und ein großer Ast bereits auf die Gleise gefallen war, musste die Strecke laut Polizei teilweise gesperrt werden. Die vier Insassen konnten sich einem Sprecher zufolge aus eigener Kraft aus dem Auto befreien.