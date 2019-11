Brot für die Welt Präsidentin kritisiert Industriestaaten

Berlin/Rendsburg. Die Präsidentin des evangelischen Hilfswerks Brot für die Welt, Cornelia Füllkrug-Weitzel, hat massive Kritik an den Industrieländern geübt. Als Folge des Klimawandels entstünden neben Kriegen auch zunehmend Hungerkrisen, armen Ländern werde aber nicht angemessen geholfen, sagte die Pfarrerin der Deutschen Presse-Agentur zur Eröffnung der Spendenaktion des Hilfswerks am Sonntag in Rendsburg in Schleswig-Holstein. Der Klimawandel sei ein zentraler Armutstreiber der Welt. Neben Entwicklungshilfe müssten die Industriestaaten daher zusätzliche Mittel bereitstellen, denn vor allem sie seien schuld am Klimawandel.