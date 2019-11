Warmer und regenreicher Herbst 2019 in Hamburg

Hamburg/Offenbach. Der Herbst ist in Hamburg wärmer und nasser als im langjährigen Durchschnitt ausgefallen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in einer ersten Auswertung des am Samstag endenden meteorologischen Herbsts mitteilte, gehörte Hamburg mit 10,5 Grad und etwa 255 Litern Regen pro Quadratmeter zu den wärmeren und niederschlagsreichen Bundesländern.

Die langjährigen Mittelwerte liegen bei 9,6 Grad und 195 Litern pro Quadratmeter. Die Sonne schien rund 285 Stunden. Damit wurde exakt das langjährige Mittel der Sonnenscheindauer erreicht. Kalendarisch endet der Herbst erst am 21. Dezember.

Deutschlandweit überdurchschnittlich viel Regen

Deutschlandweit war der Herbst 2019 ebenfalls etwas zu warm. Die rund 2000 Messstationen verzeichneten überdurchschnittlich viel Regen. Es regnete rund elf Prozent mehr als im Durchschnitt. Ziemlich im Mittel lag die Sonne, sie schien 315 Stunden lang vom Herbsthimmel. Insgesamt war der Herbst laut DWD "recht durchschnittlich".