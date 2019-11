Lorkowski befürchtet nächsten Rückschlag für 96

Hannovers Pokalsieger-Trainer Michael Lorkowski befürchtet bei einer weiteren Niederlage des Fußball-Zweitligisten am Samstag beim FC St. Pauli (13.00 Uhr/Sky) eine weitere Verschärfung der 96-Krise. "Dann sind sie richtig unten drin", sagte der 64 Jahre alte Ex-Coach in einem Interview der "Neuen Presse" (Freitag). "96 hätte das Spiel gegen Darmstadt gewinnen müssen, dann hätte ich ihnen auch bei St. Pauli was zugetraut."

Kritik übte Lorkowski auch an einem anderen Ex-Club: Hannovers Gegner FC St. Pauli. Vor allem die "Generalabrechnung" von Trainer Jos Luhukay zu Beginn der Saison gefiel dem gebürtigen Hamburger nicht. "Ich hätte es nicht gemacht, vielleicht wollte er die Jungs aus der Reserve locken", sagte er und monierte: "Die Zuschauer sind zu lieb mit den Gästen. Sie wollen es allen recht machen. Wir werden es am Wochenende nicht erleben, dass sie 96 auspfeifen."

Lorkowski lebt heute auf einem Bauernhof im schleswig-holsteinischen Stubben und kickt mit sozial benachteiligten Jugendliche in St. Pauli und Hamburg-Harburg. An eine Rückkehr in den bezahlten Fußball glaubt der Trainer nicht mehr. "Ich glaube, ich bin schon zu lange raus, als dass man auf mich zurückkommt", sagte er. Seinen größten Erfolg feierte er 1992, als er mit Hannover 96 DFB-Pokalsieger wurde.

Profi-Trainer war er zuletzt im Jahr 2000 beim VfL Osnabrück. Danach fühlte er sich "müde" vom Fußball. "Heute würde man das als Burnout bezeichnen", erklärte Lorkowski. "Ich bin erst mal mit meinem Wohnmobil nach Gran Canaria, habe gesehen, dass man auch anders leben kann." Danach reiste er mit seinem Schiff von Travemünde über die Kanarischen Inseln bis in die Karibik. "Ich bin für Hotels gefahren und habe Tagestörns gemacht", sagte er. "Ich habe gedacht, dass es einfacher werden wird, den Wiedereinstieg zu finden."