Nur ein Drittel der Lkw bei Kontrolle ohne Beanstandung

Hamburg. Bei einer Lkw-Großkontrolle im Hamburger Hafen sind am Donnerstag lediglich ein Drittel der Fahrzeuge ohne Beanstandung geblieben. Sieben von insgesamt elf kontrollierten Lkw wurden beanstandet, vieren sogar die Weiterfahrt untersagt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. So stoppten die Beamten in der Straße Am Windhukkai im Stadtteil Grasbrook unter anderem einen Fahrer, der unter Drogen mit ungesichertem und falsch etikettiertem Gefahrgut unterwegs war. Er hatte außerdem die für den Transport notwendigen Papiere nicht dabei und war in der Vorwoche mehr als 500 Kilometer ohne Fahrerkarte gefahren.

Auf einem Schwerguttransporter waren Propeller für Schiffsschrauben mit einem Gesamtgewicht von 23 Tonnen völlig ungesichert und so auf die Ladefläche gestellt worden, dass die vorderen Achsen überladen waren. Bei einem anderen Schwerguttransporter war die unzureichend gesicherte Ladung auf der Ladefläche so verrutscht, dass sie seitlich in der Plane hing. Dadurch hatte der Lkw eine deutliche Überbreite erreicht. "Derartige Verstöße gegen geltende Vorschriften des Schwerlastverkehrs stellen eine enorme Gefahr für die Verkehrssicherheit dar", mahnte die Polizei.