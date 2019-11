Towers-Sportchef Willoughby: Bislang fehlt klare Hierarchie

Hamburg Towers' Sportchef Marvin Willoughby hat Versäumnisse bei der Zusammenstellung der Mannschaft für die erste Saison in der Basketball-Bundesliga eingeräumt. "Vielleicht waren wir im Sommer wirklich etwas zu blauäugig", sagte der frühere Nationalspieler im Interview mit dem "Hamburger Abendblatt" (Freitags-Ausgabe). Der Aufsteiger habe möglicherweise "zu sehr auf die Entwicklungsmöglichkeiten dieser Spieler gesetzt, zu wenig darauf geachtet, was sie aktuell leisten können".

Das Team aus dem Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg gelang in seinen bisherigen acht Spielen nur ein Sieg. "Uns fehlte bislang eine klare Hierarchie in der Mannschaft. Spieler, die vorangehen, an denen sich die anderen in diesen schwierigen Situationen orientieren können", analysierte Willoughby. Der Verein reagierte in den vergangenen Tagen und verpflichtete in Jorge Gutierrez aus Mexiko und Michael Carrera aus Venezuela zwei erfahrene Profis. Am Samstag (20.30 Uhr) hofft der Club im Heimspiel gegen medi Bayreuth auf den zweiten Saisonsieg.

Willoughby wies die Einschätzung einiger ehemaliger Bundesliga-Trainer und Nationalspieler zurück, die den Towers die Erstliga-Tauglichkeit abgesprochen hatten. "Diese sogenannten Experten haben in der vergangenen Saison Aufsteiger Rasta Vechta den sofortigen Wiederabstieg prophezeit", nannte der 41-Jährige als Beispiel für eine Fehleinschätzung von Fachleuten. "Und: Wo ist Vechta gelandet? Die sind Vierter nach der Hauptrunde geworden und haben es ins Play-off-Halbfinale geschafft."