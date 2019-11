Am Wochenende erst freundlich, dann zunehmend bewölkt

Hamburg. Am Wochenende erwartet die Menschen im Norden zunächst freundliches Wetter. Bis zum ersten Advent am Sonntag ziehen aber immer mehr Wolken auf. Am Freitag ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei Höchsttemperaturen von rund sieben Grad meist sonnig. An der Elbmündung kann es leichten Regen geben. Am Samstag ist es wechselnd bewölkt, von der Nordsee her können vereinzelt Schauer aufziehen. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und sieben Grad. Der Sonntag startet laut Vorhersage des DWD mit vielen Wolken, die sich auch im Tagesverlauf nur selten auflockern. Es bleibt bei drei bis sechs Grad jedoch trocken. In den Nächten kann es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt örtlich zu Glätte kommen.