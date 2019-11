HSV will Tabellenführer bleiben: Sieg in Osnabrück angepeilt

Osnabrück. Der Hamburger SV will seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga behaupten und ein Zeichen der Stärke setzen. Die Hamburger treten heute beim Aufsteiger VfL Osnabrück an. Seit fünf Auswärtsspielen sind die Hanseaten allerdings ohne Sieg. Diese Serie soll im Stadion an der Bremer Brücke ein Ende finden. Trainer Dieter Hecking steht seine stärkste Elf jedoch nicht zur Verfügung. Kapitän Aaron Hunt hat sich mit Fieber abgemeldet, Lukas Hinterseer ist verletzt, Bakery Jatta noch einmal gesperrt. Zudem ist seine Offensive besonders gefordert. Die Osnabrücker haben ebenso wie der HSV lediglich 13 Gegentore in 14 Spielen zugelassen. "Das spricht für sie", sagte Hecking.