ZDF-Studie: Familien leben gut in Hamburg, Senioren weniger

Hamburg kann als Wohnort für Familien durchaus punkten, für Senioren dagegen ist die Hansestadt nicht nur einfach. Das geht aus der vom ZDF in Auftrag gegebenen "Deutschland-Studie" hervor. Im Vergleich mit 401 anderen Kreisen und kreisfreien Städten landet die Hansestadt dabei in Sachen gute Lebensverhältnisse für Familien auf Rang 121 und mit Blick auf die Senioren lediglich auf Platz 281. Für die Bewertung wurden statistische Daten der Themenbereiche Gesundheit und Pflege, Wohnen und Freizeit, Sicherheit und Infrastruktur sowie Wirtschaft und Demografie in den Blick genommen.

Die Auswertungen zeigen, dass Hamburg vor allem aufgrund der kurzen Wege die Lebensqualität von Familien und Senioren hoch hält. Ob zum Kindergarten, zur Arbeit, zum nächsten Krankenhaus, zum Hausarzt oder zur Apotheke - in Hamburg müssen dazu nur kurze Distanzen überwunden werden. Zudem ist Breitband in 97 Prozent aller Haushalte vorhanden.

Schlecht dagegen schneidet vor allem der Anteil des Einkommens an den Wohnkosten ab. So müssen der Studie zufolge Familien durchschnittlich 35 Prozent für Miete und Co. einrechnen, Senioren sogar 52 Prozent ihres verfügbaren Einkommens. Damit gehört Hamburg der Punkteverteilung zufolge (Rang 393 von 401) für Senioren in dieser Hinsicht zu den zehn teuersten Städten in Deutschland. Punktabzug gibt es auch, weil es verglichen mit der Einwohnerzahl nur wenige Freizeiteinrichtungen, -angebote sowie Erholungs- und Freizeitflächen gibt.