Ermittlungen zu Brandserie im Kreis Dithmarschen dauern an

Heide. Die Brandserie im Kreis Dithmarschen beschäftigt weiter die Polizei. Bei mindestens drei der fünf Brände gebe es Hinweise auf Brandstiftung, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Mit konkreten Ergebnissen sei voraussichtlich in der nächsten Woche zu rechnen. Am Mittwoch hatte die Feuerwehr im Kreis Dithmarschen fünf Mal zu Bränden ausrücken müssen. Betroffen waren ein Einfamilienhaus, eine Doppelhaushälfte, ein Strohlager, eine Photovoltaikanlage und ein leerstehender Resthof. Bei den Bränden wurde niemand verletzt.