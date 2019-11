Vier Wohnungen nach Überfall in Hamburg-Fischbek durchsucht

Hamburg. Rund einen Monat nach dem Überfall auf einen Kiosk in Hamburg-Fischbek hat die Polizei am Donnerstag zeitgleich die Wohnungen von vier Jugendlichen im Alter von 15, 16 (zwei Junge) und 18 Jahren durchsucht. Dabei seien diverse Beweismittel sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Die vier Tatverdächtigen blieben den Angaben zufolge nach der Durchsuchung in Harburg und Wilhelmsburg mangels Haftgründen auf freiem Fuß. Sie sollen am Halloweentag maskiert und unter Vorhalt einer Schusswaffe die 42 und 43 Jahre alten Kioskinhaber überfallen haben. Anschließend seien sie mit 250 Euro Bargeld, Zigaretten und Alkoholika geflüchtet.