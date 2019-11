Poseidon-Wasserballer kämpfen gegen Uerdingen

Hamburg (dpa/lno) – Die Wasserball-Männer vom SV Poseidon Hamburg gehen mit verhaltenem Optimismus in das Pokalspiel am Samstag in der Inselparkhalle (13 Uhr) um den Einzug in das Viertelfinale gegen Bundesliga-Konkurrent Bayer Uerdingen. Obwohl die Hanseaten das Punktspiel zum Saisonauftakt mit 16:7 für sich entschieden hatten, warnte Manager Florian Lemke: "Das ist Vergangenheit, Bayer ist gewarnt."

Kapitän Patrick Weik kündigte Wiedergutmachung für die Niederlage im Spitzenspiel der B-Gruppe am vergangenen Samstag bei der SGW Köln (7:13) an. Die Spieler wollen zeigen, "dass wir mit Leidenschaft Wasserball spielen können", betonte er und forderte. "Die Überzahlquote muss besser werden."