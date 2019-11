Nächste Runde im globalen Klimastreik in Schleswig-Holstein

Kiel/Flensburg. Vor Beginn der 25. UN-Klimakonferenz in Madrid gehen die Streiks für mehr Klimaschutz auch in mehreren Städten Schleswig-Holsteins in die nächste Runde. Neben Kiel sind am Freitag auch Demonstrationen in Flensburg, Lübeck, Pinneberg, Bad Segeberg und Kaltenkirchen geplant. In Kiel erwartet die Polizei am Mittag 4000 Teilnehmer auf dem Exerzierplatz. In Flensburg werden rund 3000 Teilnehmer zu einer Demonstration erwartet.

Verkehrsteilnehmer müssen sich laut Polizei wegen mehrerer Demos auf Behinderungen in der Kieler Innenstadt einstellen. Die Hauptdemonstration soll gegen 16.00 Uhr enden. Danach seien aber weitere Proteste an mehreren Orten geplant. Die Turbo-KlimaKampf-Gruppe (TKKG) hat zu mobilen Straßenblockaden aufgerufen. Im gesamten Innenstadt-Bereich will die Gruppe von 14.30 Uhr an in kleinen Gruppen kurzzeitig Straßen blockieren.

Zudem findet am Abend in der nahe gelegenen Sparkassen-Arena ein Konzert der Rapper Bonez MC und RAF Camora statt. Die Polizei hat umfangreiche Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen angekündigt. Die Klimakonferenz in Madrid startet am kommenden Montag.