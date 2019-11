Hamburg. Ein Albtraum für Pferdebesitzer und Reiterhofbetreiber: Ein Pferd steht apathisch mit hohem Fieber in seiner Box. Der hinzugerufene Tierarzt hat den Verdacht, dass das Tier sich mit einem Herpesvirus infiziert hat. Um eine Ausbreitung der lebensgefährlichen Infektion zu verhindern, beginnt jetzt ein gefürchtetes Szenario. Das kranke Pferd muss isoliert werden, bis der Verdacht geklärt ist. Der Hof wird unter Quarantäne gestellt, kein Tier darf das Gelände verlassen.

Für fremde Pferde ist der Zugang verboten. Fünf bis sieben Tage kann es dauern, bis das Laborergebnis vorliegt. Ob sich in dieser Zeit ein anderes Tier infiziert hat, ist unklar. Oft dauert es wochenlang, bis die Quarantäne wieder aufgehoben wird. Andere Pferdehöfe ziehen nach und sperren ebenfalls ihre Anlagen: ein Horrorszenario für das Pferdeland Schleswig-Holstein und den Norden Hamburgs, wo viele Reiterhöfe dicht beieinanderliegen.

Um schneller zu einer Diagnose zu kommen, wird jetzt von einem Konsortium aus fünf Einrichtungen in Hamburg und Schleswig-Holstein ein neuartiges Testverfahren entwickelt, mit dem der Tierarzt die Infektion schon vor Ort innerhalb von 30 Minuten nachweisen kann. Und wenn sich das System bewährt, ist auch die Anwendung auf anderen Gebieten denkbar. Schon jetzt hätten die Wissenschaftler Anwendungsbereiche in der Humanmedizin sowie die Lebensmittel- und Umweltanalytik im Blick, sagte Schleswig-Holsteins Technologieminister bei der Vorstellung des Projekts.

Entwicklung wird mit mehr als einer Million Euro gefördert

Die Entwicklung des Minilabors „Optochip“ wird vom Land Schleswig-Holstein mit knapp 525.000 Euro gefördert, die an die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie in Itzehoe und die Krämer Engineering in Jevenstedt bei Rendsburg gehen. Die beiden Hamburger Verbundpartner Byonoy und Altona Diagnostics erhalten zusätzlich 563.000 Euro aus dem Programm für Innovation“ der Hamburgischen Investitions- und Förderbank.

„In dem Schnelltest wird das Erbgut des Erregers mit einer komplizierten Technologie nachgewiesen. Sie umfasst die Vervielfältigung des Erregererbgutes und eine Markierung, die dann in einem Lesegerät mithilfe von LED-Licht ablesbar ist“, erklärt Hinrich Habeck, Geschäftsführer von Life Science Nord, das die Einrichtungen des Verbunds zusammengeführt hat.

Praktisch sieht das dann so aus, dass der Tierarzt mit einem Wattetupfer einen Abstrich von der Nasenschleimhaut des Pferdes entnimmt, der in eine spezielle Flüssigkeit getunkt wird. Diese werde dann in den Optochip gegeben, in dem „mithilfe von kleinen Pumpen und Kammern die hoch komplizierten Reaktionen­ ablaufen“, sagt Dr. Jörg-Peter Belz, Leiter der Pferdeklinik Tappendorf.

Schnelle Diagnose

Für ihn ist der entscheidende Vorteil des Tests die schnelle Diagnose. „Wenn ein Pferd mit Herpesverdacht zu uns in die Klinik kommt, müssen wir es isolieren, damit sich kein anderes Pferd ansteckt. Die Quarantäne ist für das Herdentier Pferd unangenehm: Es muss tagelang alleine stehen, hat keinen Kontakt zu anderen Pferden. Das könnte man ihm mit dem neuen Test ersparen.“

Denkbar wäre, auch im Stall, bei Herpesverdacht das erkrankte Tier zu testen sowie die jeweiligen Pferde in den Nachbarboxen. Mit dem Test hätte man die Möglichkeit, innerhalb von 30 Minuten ein Ergebnis zu bekommen und die Situation zu klären. Wochenlange Quarantänemaßnahmen ließen sich damit vermeiden.

Für die Therapie allerdings bietet der Test keine Vorteile, auch wenn er schon innerhalb der Inkubationszeit den Erreger nachweisen kann, also bevor die Krankheit ausbricht. Die Inkubationszeit kann aber bei der Herpesinfektion von wenigen Tagen bis zu mehreren Jahren dauern. Behandeln kann der Tierarzt in der Regel nur die Symptome.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bevor der Test in den Tierarztpraxen ankommt, dauert es allerdings noch einige Jahre. „Der Prototyp des Optochips für den Nachweis der Herpesinfektion soll in drei Jahren fertig sein“, sagt Habeck. Auf den Markt könnte der Test in vier bis fünf Jahren kommen. Geplant ist, weitere Chips für den Nachweis von anderen Infektionskrankheiten bei Pferden zu entwickeln, zum Beispiel Druse und Rotz.

Und wenn sich das System bewährt, ist auch die Anwendung in anderen Gebieten denkbar. Schon jetzt hätten die Wissenschaftler Anwendungsbereiche in der Humanmedizin sowie die Lebensmittel- und Umweltanalytik im Blick, sagte Schleswig-Holsteins Technologieminister bei der Vorstellung des Projekts.