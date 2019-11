Holstein Kiel ins Wintertrainingslager nach Spanien

Kiel. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel wird in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte sein Wintertrainingslager im spanischen Oliva Nova in der Provinz Valencia abhalten. Die Norddeutschen werden vom 10. bis zum 18. Januar in den Süden reisen. Dort treffen sie in zwei Testspielen am 12. Januar auf den Drittligisten FC Ingolstadt und fünf Tage später auf den rumänischen Erstliga-Club CFR Cluj. Der Weihnachtsurlaub endet für die Holstein-Profis am 5. Januar.

Das erste Ligaspiel des neuen Jahres ist am 29. Januar (20.30 Uhr) gegen Darmstadt 98. Die Generalprobe ist für den 22. Januar gegen den FC Flora Tallinn aus der ersten Liga Estlands vorgesehen.