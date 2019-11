Falsche Polizisten fahren in Kiel Streife

Kiel. Zwei falsche Polizisten in grüner Uniform sind in Kiel Streife gefahren und haben eine Autofahrerin angehalten. Sie wollten nach Angaben der richtigen Polizei die Papiere der 57 Jahre alten Frau einsehen und äußerten die Vermutung, dass der Wagen der Frau gestohlen sei. Darüber hinaus wollten die beiden falschen Polizisten die Frau am Dienstag zu deren Wohnung begleiten, teilte die Polizeidirektion Kiel am Mittwoch mit. Als Passanten auf die Situation aufmerksam geworden seien, seien die Männer davongefahren.

In Schleswig-Holstein tragen Polizisten bereits seit zehn Jahren keine grünen Uniformen mehr. Ihre Dienstkleidung ist seit 2009 einheitlich blau. Die betroffene Autofahrerin beschrieb die falschen Polizisten als etwa 50 und 60 Jahre alt. Bei dem Jüngeren sei eine Warze im Gesicht sehr auffällig gewesen sein. Die Polizei ermittelt nun wegen Amtsanmaßung und wegen des Missbrauchs von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen. Weitere vermeintliche Kontrollen der falschen Polizisten seien nicht auszuschließen, warnte ein Polizeisprecher.