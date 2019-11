Urlaubsbekanntschaft schlägt und würgt Frau in Hamburg

Hamburg. Brutales Ende einer Urlaubsbekanntschaft: Ein 28-jähriger Mann von den Seychellen soll in Hamburg-Rahlstedt eine 39-jährige Frau zusammengeschlagen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Die Frau erlitt bei der Attacke Sonntagnacht diverse Knochenbrüche, zudem schor er ihr teilweise auch die Haare, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Hamburgerin hatte den 28-Jährigen Mann den Angaben zufolge zuvor in einem Urlaub auf den Seychellen kennengelernt und ihn zu sich nach Hause eingeladen.

Nachdem er die 39-Jährige misshandelt und eingeschüchtert hatte, verlangte der Mann laut Polizei von der Frau die Überweisung einer größeren Summe auf sein Bankkonto auf den Seychellen. Aufgrund von Sicherheitsmechanismen der Bank sei die Überweisung jedoch gescheitert. Am Montag sei die Frau dann zusammen mit ihrem Peiniger zur Behandlung in ein Krankenhaus gegangen. Aus Angst habe die Frau dabei eine falsche Erklärung für die Verletzungen abgegeben.

Ein Bekannter der Frau wurde den Angaben zufolge aufgrund eines telefonischen Kontakts schließlich misstrauisch und wandte sich an die Polizei. Als Polizeibeamte am Dienstag zur Wohnung der Frau kamen, war sie allein und erzählte, dass sie zusammengeschlagen worden sei. Der mutmaßliche Schläger konnte wenig später bei seiner Rückkehr zur Wohnung vorläufig festgenommen werden. Am Mittwoch wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen.