Neuer Höchststand bei Studierenden in Hamburg

Hamburg. Die Zahl der Studierenden an Hamburgs Hochschulen hat einen neuen Höchststand erreicht. Derzeit sind nach vorläufigen Zahlen 112 088 Männer und Frauen eingeschrieben - zwei Prozent mehr als vor einem Jahr und rund 62 Prozent mehr als vor zehn Jahren, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Zum Wintersemester haben sich in Hamburg 14 735 Erstsemester eingeschrieben. Das sind den Angaben zufolge rund 5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Bundesweit ging die Zahl der Studienanfänger hingegen das zweite Jahr in Folge leicht zurück. Insgesamt starteten 508 200 Menschen ein Studium, das entspricht einem Rückgang von 0,7 Prozent.

Im bundesweiten Vergleich ist Hamburg eine der Städte, in der die Studierendenzahl an den Hochschulen im Vergleich zum Vorjahr am stärksten gewachsen ist. Die Gesamtzahl der Studierenden in ganz Deutschland ist mit 2 897 300 Eingeschriebene so hoch wie nie.