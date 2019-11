Catcher Phillip Steering bleibt bei Hamburg Stealers

Hamburg. Der US-Amerikaner Phillip Steering wird auch in der kommenden Saison für den Baseball-Bundesligisten Hamburg Stealers spielen. "Wir sind sehr glücklich, dass Phil auch 2020 für uns spielen wird", sagte Cheftrainer David Wohlgemuth in einer Mitteilung des Clubs am Mittwoch. "Obwohl er noch recht jung ist, übernimmt er viel Verantwortung im Team und ist ein hervorragender Leadertyp."

Der 23-Jährige war in der vergangenen Saison in der Verteidigung als Catcher und als Firstbaseman eingesetzt worden. In der Offensive waren Steering in 28 Partien unter anderem sechs Homeruns gelungen.