Auf Stauende gerast: Zwei Lastwagen verkeilen sich auf A7

Kaltenkirchen. Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die A7 in Höhe Kaltenkirchen am Mittwoch vormittag in beide Richtungen voll gesperrt worden. An einem Stauende war ein Sattelzug auf einen Lkw mit Anhänger gekracht, wie die Polizeidirektion Neumünster mitteilte. Die Fahrzeuge verkeilten sich ineinander. Die Einsatzkräfte waren mit mehreren Rettungsfahrzeugen und zwei Rettungshubschraubern vor Ort. Ursache des Staus war ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dort war ein Porsche mit einem Jaguar zusammengestoßen. Ein nachfolgender Wagen konnte noch ausweichen, wurde jedoch ebenfalls beschädigt.