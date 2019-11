Nur ein stellvertretender Landesvorsitzender für Nord-AfD

Kiel. Weitere Personalquerelen in Schleswig-Holsteins AfD: Der stellvertretende Landesvorsitzende Roland Kaden hat sein Amt niedergelegt. Sein Rücktritt sei "aus parteiinternen Gründen" erfolgt, sagte Kaden den "Lübecker Nachrichten" (Mittwochausgabe). Kaden bleibe aber Vize-Kreischef in Dithmarschen. Er habe seine Gründe in einem Schreiben an den Vorstand des Landesverbandes dargelegt.

Auf der Homepage der Landespartei wurde am Dienstagabend nur noch Joachim Schneider als Landesvize ausgewiesen. Der Posten der Landesvorsitzenden ist bereits länger vakant. Die wegen rechtsextremer Kontakte aus der Partei und der Landtagsfraktion der AfD in Schleswig-Holstein ausgeschlossene Doris von Sayn-Wittgenstein steht nicht mehr an der Spitze der Landespartei.

Wie die Zeitung weiter berichtete, wollten mehrere Mitglieder der Zahnärztekammer Kaden wegen seiner Tätigkeit für die AfD aus seinem Kammer-Vorstandsposten drängen. Ein Antrag von ihnen habe aber keine Mehrheit gefunden. Die Delegierten hätten sich parteipolitisches Engagement nicht generell verbieten lassen wollen, sagt Kammer-Präsident Michael Brandt den "Lübecker Nachrichten". Kadens Rücktritt als AfD-Vizechef begrüße er aber. Mit dessen hohem politischem Amt hätte eine Anzahl von Delegierten Probleme gehabt. "Sie fürchteten, dass sich dieses negativ auf die Kammer auswirken könnte."