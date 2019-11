Hamburg verpflichtet Unternehmen zur Nachhaltigkeit

Hamburg. Der rot-grüne Senat in Hamburg schwört die städtischen Unternehmen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ein. Dazu wurde der Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK), der die gute Unternehmensführung für die öffentlichen Unternehmen regelt, entsprechend erweitert, wie Finanzsenator Andreas Dressel am Dienstag sagte. "Mit unseren neuen Bestimmungen zur Nachhaltigkeit entwickeln wir den Wertekatalog für unsere öffentlichen Unternehmen an entscheidender Stelle weiter." Das Thema Nachhaltigkeit sei weit mehr als Klimaschutz. "Es nimmt Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganzheitlich in den Blick und umfasst neben wirtschaftlichen auch soziale Aspekte."

Große Unternehmen in städtischer Hand müssen ab dem kommenden Jahr die Nachhaltigkeitsziele der UN - die sogenannten Sustainable Development Goals (SDG) verbindlich berücksichtigen und gegenüber ihrem Aufsichtsrat dazu Rechenschaft ablegen. Außerdem sind sie alle zwei Jahre verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht nach den Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex zu erstellen und veröffentlichen.

Betroffen sind Unternehmen, die zwei der drei folgenden Kriterien erfüllen: Eine Bilanzsumme von über 20 Millionen Euro, über 40 Millionen Euro Umsatzerlöse oder mehr als 250 Beschäftigte. Dressel zufolge trifft dies auf rund 30 städtische Unternehmen zu. Außerdem werden die Unternehmen erstmals verpflichtet, für dienstliche Flugreisen Kompensationszahlungen zu leisten.

"Einige unserer öffentlichen Unternehmen wie zum Beispiel Stromnetz Hamburg oder auch die Stadtreinigung veröffentlichen bereits Nachhaltigkeitsberichte", sagte Dressel. Zahlreiche weitere würden nun folgen.