Unbekannte beschädigen zwei Autos von Innenminister Grote

Kiel/Norderstedt. Unbekannte haben auf dem Privatgrundstück von Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote in Norderstedt zwei Autos beschädigt. Die Heckscheiben der beiden Privatwagen des CDU-Politikers seien betroffen, bestätigte das Innenministerium in Kiel. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord berichtet. Der Vorfall habe sich in der Nacht zum Dienstag ereignet. Der Staatsschutz der Polizeidirektion Kiel nahm die Ermittlungen auf. Ob die Sachbeschädigungen möglicherweise einen politischen Hintergrund haben, war zunächst unklar.