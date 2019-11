Dichte Wolken im Norden erwartet

Hamburg. Über Schleswig-Holstein und Hamburg ziehen in den nächsten Tagen dichte Wolken. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es am Dienstag in Hamburg leichte Schauer geben. Die Temperaturen liegen zwischen sieben und acht Grad.

Am Mittwoch wird dann im ganzen Norden viel Regen erwartet. Erst am Nachmittag kann es etwas aufklaren. Es werden Temperaturen von bis zu neun Grad erreicht.

Auch am Donnerstag bleibt es bewölkt und regnerisch. In Hamburg werden Temperaturen um die elf Grad erreicht, in Schleswig-Holstein neun Grad.