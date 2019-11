Anti-AfD-Schmierereien in Geesthacht: Staatsschutz ermittelt

Geesthacht. Unbekannte Täter haben in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg ein städtisches Gebäude und ein Fahrzeug der Stadt großflächig mit Parolen gegen die AfD besprüht. Nach den bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat in der Nacht von Freitag auf Samstag, teilte die Polizei am Montag mit. Betroffen ist den Angaben zufolge die Gebäudefront des Oberstadttreffs sowie ein vor dem Gebäude geparktes Fahrzeug der Stadt Geesthacht. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro beziffert. Das Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, es besteht der Verdacht der politisch links motivierten Sachbeschädigung.