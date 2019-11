Bundesamt nicht über Minensprengung in Ostsee informiert

Berlin. Das Bundesamt für Naturschutz ist nicht wie vorgeschrieben vorab über die Sprengung von 42 Kriegsminen im Schweinswale-Gebiet im Fehmarnbelt in der Ostsee bei einem Marine-Manöver informiert worden. Für die Zukunft sei eine bessere Form der Abstimmung zu gewährleisten, sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums am Montag in Berlin. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums betonte, bisher sei bei laufenden Untersuchungen kein direkter Zusammenhang der Minensprengungen mit 18 toten Schweinswalen hergestellt worden. Nach Ansicht des Umweltministeriums muss für die Zukunft eine bessere Form der Abstimmung gewährleistet werden. Es gebe nicht viele Schweinswale in der Ostsee. Daher sei es "sehr besorgniserregend", wenn innerhalb eines Monats 18 der besonders streng geschützten Tiere anlanden.