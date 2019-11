Grote fordert von Kommunen stärkere Nutzung des Erbbaurechts

Lübeck. Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) hat für eine stärkere Nutzung des Erbbaurechts durch die Kommunen geworben. Das Erbbaurecht biete den Kommunen die Möglichkeit, selbst für eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik und damit auch eine soziale Wohnraumversorgung zu sorgen, sagte er bei einer Fachtagung zum Thema Erbbaurecht am Montag in Lübeck. Wegen der langen Pachtlaufzeiten sei die Planungssicherheit für alle Beteiligten hoch, sagte er. Außerdem ergäben sich für die Kommunen Steuerungsmöglichkeiten und eine langfristige Nutzung der Eigentümerrolle.

Derzeit entfallen in Schleswig-Holstein weniger als fünf Prozent aller Fördermaßnahmen auf Erbbaurechte. Das werde diesem für die Kommunen sinnvollen Steuerungsinstrument für mehr bezahlbaren Wohnraum nicht gerecht, sagte der Minister. Das Erbbaurecht in Deutschland wird in diesem Jahr 100 Jahre alt.