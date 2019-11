Beamte in Schleswig-Holstein bekommen etwas mehr Geld

Kiel. Die rund 50 000 Beamten und 30 Pensionäre in Schleswig-Holstein erhalten in den kommenden fünf Jahren knapp 137 Millionen Euro mehr. Landesregierung und Gewerkschaften haben sich in Schleswig-Holstein auf eine Besoldungsstrukturreform verständigt, wie die Landesregierung am Montag mitteilte. Zusätzlich zur zeit- und wirkungsgleichen Übernahme des nächsten Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst erhalten die Beamten und Pensionäre schneller als bislang geplant einen Besoldungszuschlag in Höhe von einem Prozent. In den Verhandlungen ließen sich aber "nicht alle Wünsche erfüllen", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Mit dem Paket will die Regierung vor allem die Chancen des Landes im Wettbewerb um Nachwuchskräfte verbessern.