Holstein-Trainer: Ablauf beim Videobeweis "sehr störend"

Kiel. Trainer Ole Werner vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel plädiert für eine Nachbesserung des Videobeweises im Profi-Fußball. Bei den gegenwärtigen Abläufen stehe unterm Strich, "dass wir nicht so wahnsinnig viel dadurch gewinnen", sagte Werner im "Sportclub" des NDR-Fernsehens am Sonntagabend. "Man merkt, dass man es verbessern muss, weil der Ablauf, so wie er jetzt ist, sehr störend ist. Der Zeitraum, bis die Entscheidung getroffen wird, ist zu lang."

Der jüngste Coach im deutschen Profifußball fordert eine Regelung, "in der die Entscheidungen schneller und transparenter getroffen werden". Zudem solle man "den Schiedsrichtern auf dem Platz wieder mehr vertrauen und nicht so sehr den Jungs in Köln".

Werner ist seit dem 24. Oktober Cheftrainer bei Holstein Kiel. Zuvor war der frühere Coach der zweiten Kieler Mannschaft fünf Wochen als Interimstrainer beim Zweitligisten tätig.